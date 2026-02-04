Ausblick: WEC Energy Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WEC Energy Group öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,25 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,83 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 9,31 Milliarden USD, gegenüber 8,60 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at