WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: WEC Energy Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WEC Energy Group wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,971 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,99 Prozent erhöht. Damals waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,27 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,81 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,27 Milliarden USD, gegenüber 9,80 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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