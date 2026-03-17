Ausblick: Weibo A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weibo A gibt am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,46 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 748,28 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,55 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Weibo A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,46 Milliarden HKD aus.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,45 HKD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,08 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 13,49 Milliarden HKD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 13,69 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at