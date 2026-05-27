Ausblick: Weibo A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Weibo A wird am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Weibo A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,75 Prozent auf 3,27 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Weibo A noch 3,09 Milliarden HKD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,71 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum 13,26 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,71 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,70 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at