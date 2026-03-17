Weibo Aktie
WKN DE: A110V7 / ISIN: US9485961018
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Weibo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Weibo lässt sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Weibo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,316 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Weibo nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 444,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 455,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,16 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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