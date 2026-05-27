Weibo Aktie
WKN DE: A110V7 / ISIN: US9485961018
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Weibo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Weibo präsentiert am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Weibo in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 416,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 397,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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