Weichai Power Aktie
WKN DE: A0M4ZC / ISIN: CNE1000004L9
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Weichai Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Weichai Power wird am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,365 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 62,32 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 57,88 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
25 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,42 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,42 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 231,41 Milliarden CNY, gegenüber 233,62 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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