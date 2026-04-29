Ausblick: Weichai Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weichai Power wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,419 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 HKD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,60 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 61,24 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 CNY, gegenüber 1,38 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 251,35 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 251,11 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at