Weichai Power Aktie

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WKN DE: A0M4ZC / ISIN: CNE1000004L9

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Weichai Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Weichai Power lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,435 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Weichai Power noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 HKD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 64,75 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 60,09 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,69 CNY je Aktie, gegenüber 1,38 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 255,76 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 251,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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