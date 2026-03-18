Ausblick: WELL Health Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

WELL Health Technologies wird am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,102 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WELL Health Technologies ein EPS von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WELL Health Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 385,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 193,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,363 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,130 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,40 Milliarden CAD, gegenüber 919,7 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at