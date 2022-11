Ausblick: WELL Health Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WELL Health Technologies wird am 10.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen, dass WELL Health Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,064 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 42,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 99,3 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 141,9 Millionen CAD aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,250 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 556,7 Millionen CAD, gegenüber 302,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at