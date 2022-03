Ausblick: WELL Health Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WELL Health Technologies lädt am 31.03.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass WELL Health Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,027 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CAD je Aktie gewesen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 556,31 Prozent auf 112,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,196 CAD, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 299,5 Millionen CAD im Vergleich zu 50,2 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at