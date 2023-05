Ausblick: WELL Health Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WELL Health Technologies wird am 12.05.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,057 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 42,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem WELL Health Technologies 0,040 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll WELL Health Technologies 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 159,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte WELL Health Technologies 126,5 Millionen CAD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,292 CAD je Aktie, gegenüber 0,240 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 673,0 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 569,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at