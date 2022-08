Ausblick: WELL Health Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WELL Health Technologies wird am 11.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,045 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WELL Health Technologies noch -0,080 CAD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 130,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 110,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 CAD im Vergleich zu 0,080 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 529,8 Millionen CAD, gegenüber 302,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at