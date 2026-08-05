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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: WELL Health Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WELL Health Technologies lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,037 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 26,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 CAD je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 356,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 386,5 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,232 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,030 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,59 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,40 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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