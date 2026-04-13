Ausblick: Wells Fargo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wells Fargo äußert sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wells Fargo in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 21,79 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,04 USD je Aktie, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 88,31 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 124,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at