Ausblick: Wellstar Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wellstar Technologies wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,423 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal.

Wellstar Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,407 CAD im Vergleich zu -0,090 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 93,3 Millionen CAD, gegenüber 72,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net