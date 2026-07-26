Ausblick: Welltower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Welltower wird am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,643 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 42,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 33,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,40 Milliarden USD gegenüber 2,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,83 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at