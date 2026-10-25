Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Welltower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Welltower stellt am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,641 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 35,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,68 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 14,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,83 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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