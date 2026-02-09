Ausblick: Welltower präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Welltower veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,577 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Welltower noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,25 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,32 Milliarden USD, gegenüber 7,99 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at