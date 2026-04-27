Ausblick: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Welltower wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,679 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Welltower 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Welltower in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,12 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,67 USD, gegenüber 1,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 13,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at