Welspun India Aktie

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WKN DE: A2AF99 / ISIN: INE192B01031

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Welspun India legt Quartalsergebnis vor

Welspun India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,645 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Welspun India ein EPS von 1,40 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 23,99 Milliarden INR gegenüber 26,46 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,70 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 93,45 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 98,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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