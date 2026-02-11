Welspun India Aktie

Welspun India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF99 / ISIN: INE192B01031

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Welspun India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Welspun India wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Welspun India für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Welspun India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,01 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,16 INR, gegenüber 6,70 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 97,30 Milliarden INR im Vergleich zu 98,82 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Welspun India Ltd

Analysen zu Welspun India Ltd

Aktien in diesem Artikel

Welspun India Ltd 142,70 1,86% Welspun India Ltd

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
