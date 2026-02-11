Ausblick: Welspun India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Welspun India wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Welspun India für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Welspun India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,01 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,16 INR, gegenüber 6,70 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 97,30 Milliarden INR im Vergleich zu 98,82 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at