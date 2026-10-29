Welspun India Aktie
WKN DE: A2AF99 / ISIN: INE192B01031
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Welspun India präsentiert Quartalsergebnisse
Welspun India lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,63 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,22 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 15,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Welspun India einen Umsatz von 24,41 Milliarden INR eingefahren.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,52 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,14 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 109,89 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 88,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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