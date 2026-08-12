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WKN DE: A2AF99 / ISIN: INE192B01031

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Welspun India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Welspun India veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 INR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,79 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 18,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,23 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,14 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 109,63 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 93,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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