WeRide A öffnet am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,302 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WeRide A noch ein Verlust pro Aktie von -0,390 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 71,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 319,9 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 186,8 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,508 HKD je Aktie, gegenüber -1,940 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 742,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net