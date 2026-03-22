Ausblick: WeRide stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WeRide lädt am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,002 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 241,5 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 19,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,139 CNY, gegenüber -1,270 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 619,7 Millionen CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 50,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at