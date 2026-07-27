Ausblick: Werner Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werner Enterprises lädt am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,236 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 67,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,720 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 931,1 Millionen USD – ein Plus von 23,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Werner Enterprises 753,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,63 Milliarden USD im Vergleich zu 2,97 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at