Ausblick: Werner Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werner Enterprises gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten schätzen, dass Werner Enterprises für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 761,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 754,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,064 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,00 Milliarden USD, gegenüber 3,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at