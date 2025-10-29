Ausblick: Werner Enterprises vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werner Enterprises wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 763,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 745,7 Millionen USD umgesetzt.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,374 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,01 Milliarden USD, gegenüber 3,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

