Ausblick: Wesbanco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wesbanco wird sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD gegenüber 0,700 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 265,5 Millionen USD – ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wesbanco 247,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,29 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 982,6 Millionen USD, gegenüber 950,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at