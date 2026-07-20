Wesbanco Aktie
WKN: 923622 / ISIN: US9508101014
|
20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Wesbanco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wesbanco lädt am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,853 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,65 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 267,7 Millionen USD gegenüber 379,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,48 Prozent.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,59 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wesbanco IncShs
|
07:01
|Ausblick: Wesbanco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Wesbanco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Wesbanco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Wesbanco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: Wesbanco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Wesbanco IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Wesbanco IncShs
|40,80
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.