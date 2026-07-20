Ausblick: Wesbanco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wesbanco lädt am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,853 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,65 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 267,7 Millionen USD gegenüber 379,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,48 Prozent.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,59 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at