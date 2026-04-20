Wesbanco Aktie

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WKN: 923622 / ISIN: US9508101014

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Wesbanco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wesbanco wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wesbanco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,865 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,28 Prozent auf 264,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 288,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,73 USD aus. Im Vorjahr waren 2,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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