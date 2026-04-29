Ausblick: WESCO International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WESCO International veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WESCO International noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,34 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,86 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,67 USD, gegenüber 13,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 25,17 Milliarden USD im Vergleich zu 23,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at