WESCO International Aktie

WKN: 922305 / ISIN: US95082P1057

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: WESCO International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WESCO International lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte WESCO International 3,03 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,03 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,40 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,42 Milliarden USD, gegenüber 21,82 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu WESCO International Inc.

Analysen zu WESCO International Inc.

