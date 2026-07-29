Ausblick: WESCO International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WESCO International gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,98 USD je Aktie gegenüber 3,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,44 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,90 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,08 USD, gegenüber 13,05 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 25,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,51 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at