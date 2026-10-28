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WKN: 922305 / ISIN: US95082P1057

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: WESCO International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WESCO International lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass WESCO International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,20 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,87 USD im Vergleich zu 13,05 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 26,20 Milliarden USD, gegenüber 23,51 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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