Ausblick: Wesdome Gold Mines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wesdome Gold Mines öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,581 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,54 Prozent auf 256,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 230,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,91 CAD je Aktie, gegenüber 2,32 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 914,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net