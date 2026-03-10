Wesdome Gold Mines LtdShs Aktie

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Wesdome Gold Mines legt Quartalsergebnis vor

Wesdome Gold Mines präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,710 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 86,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wesdome Gold Mines 0,380 CAD je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 53,16 Prozent auf 279,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,21 CAD, gegenüber 0,910 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 894,3 Millionen CAD im Vergleich zu 558,2 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

