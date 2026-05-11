Ausblick: Wesdome Gold Mines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wesdome Gold Mines stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,803 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wesdome Gold Mines 0,420 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 305,0 Millionen CAD – ein Plus von 62,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wesdome Gold Mines 187,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 CAD, während im vorherigen Jahr noch 2,32 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 914,3 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at