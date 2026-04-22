West Bancorp Aktie
WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: West Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
West Bancorp stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,580 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei West Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll West Bancorp in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 27,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 115,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 198,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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