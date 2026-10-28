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WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: West Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

West Bancorp wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 43,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 51,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 113,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 198,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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