Ausblick: West Bancorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

West Bancorp wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,630 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei West Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 44,11 Prozent auf 28,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte West Bancorp noch 50,4 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 114,8 Millionen USD, gegenüber 198,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at