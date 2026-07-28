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West Fraser Timber Aktie

West Fraser Timber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: West Fraser Timber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

West Fraser Timber wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,610 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,420 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD für West Fraser Timber, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,12 Milliarden CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,837 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -16,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,66 Milliarden USD, gegenüber 7,63 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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