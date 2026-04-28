Ausblick: West Fraser Timber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

West Fraser Timber wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass West Fraser Timber im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,325 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD für West Fraser Timber, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,09 Milliarden CAD erzielt wurde.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,045 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -16,580 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,72 Milliarden USD, gegenüber 7,63 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at