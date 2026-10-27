West Fraser Timber Aktie

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WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: West Fraser Timber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

West Fraser Timber wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,784 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,42 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -4,143 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -16,580 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 5,58 Milliarden USD, gegenüber 7,63 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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