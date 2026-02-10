West Fraser Timber Aktie
WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: West Fraser Timber veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
West Fraser Timber wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,19 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,96 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -5,668 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,080 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 5,51 Milliarden USD, gegenüber 8,46 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
