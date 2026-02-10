West Fraser Timber Aktie

West Fraser Timber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: West Fraser Timber veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

West Fraser Timber wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,19 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,96 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -5,668 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,080 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 5,51 Milliarden USD, gegenüber 8,46 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu West Fraser Timber Co.Ltd

mehr Nachrichten