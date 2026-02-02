Ausblick: West Japan Railway Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

West Japan Railway Company wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 92,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei West Japan Railway Company noch ein Gewinn pro Aktie von 95,26 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 469,20 Milliarden JPY gegenüber 434,29 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 269,23 JPY, gegenüber 240,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1.842,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.707,94 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at