Ausblick: West Japan Railway Company Un legt Quartalsergebnis vor

West Japan Railway Company Un äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,601 USD aus. Im letzten Jahr hatte West Japan Railway Company Un einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll West Japan Railway Company Un in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,89 Milliarden USD, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at