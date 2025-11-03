West Japan Railway Company Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A2ACYY / ISIN: US9534321016
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: West Japan Railway Company Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
West Japan Railway Company Un stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,601 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte West Japan Railway Company Un 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,81 Prozent auf 3,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,33 Milliarden USD, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
